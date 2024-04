Torino: Cairo, 'poco da dire, c'è un po' di delusione'

"Oggi c'è poco da dire, ma ho un po' di delusione": il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta con poche parole il pareggio per 0-0 contro il Frosinone. Anche il vice allenatore granata ha le stesse sensazioni: "In spogliatoio c'era rammarico, ma non stiamo assolutamente mollando - sottolinea Matteo Paro - e stiamo pagando la panchina corta: siamo stati meno vivaci e con un po' meno energie, ma non c'è nessuno che non si sia impegnato".

Nelle ultime tre gare, i granata hanno ottenuto soltanto due punti: "Ad Empoli abbiamo dominato ma abbiamo pagato gli errori, contro la Juve abbiamo fatto una grande ripresa, contro il Frosinone siamo stati meno fluidi e i ciociari ci hanno messo un po' in difficoltà - conclude il braccio destro di Juric - ma ci prendiamo il punto e lavoreremo al meglio in vista delle prossime gare che saranno molto difficili".

Il Frosinone esce dal Grande Torino con un punto e con qualche rammarico: "Avremmo meritato di più contro un Toro forte e che è in lotta per l'Europa - commenta Eusebio Di Francesco - e abbiamo interpretato al meglio la partita: ci è mancato solo cinismo e determinazione negli ultimi 15-20 metri, sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una bella prestazione". Il pari permette di agganciare l'Udinese al quartultimo posto, quella che vale la salvezza, anche se il tecnico si proietta già al prossimo turno: "Sarà la partita più importante dell'anno, non possiamo proprio sbagliarla - aggiunge l'allenatore in vista della sfida interna contro la Salernitana - ma l'importante è non pensare agli altri, ma soltanto a noi stessi: siamo padroni del nostro destino, siamo noi a determinare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA