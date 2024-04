Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi; Longo Borghini beffata da Brown

Ancora una grande prova di Elisa Longo Borghini sulle strade delle classiche di primavera. La campionessa d'Italia si è infatti piazzata al secondo posto nella Liegi-Bastogne-Liegi femminile, dove sembrava aver vinto e invece è stata beffata in rimonta dall'australiana Grace Brown, in passato due volte seconda in questa gara. L'anno scorso, invece, la piazza d'onore era andata proprio a Longo Borghini, che quindi oggi ha replicato il risultato di dodici mesi fa. In precedenza la piemontese due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi si era resa protagonista di una grande azione fatta per rientrare sul gruppetto delle tre fuggitive Chabbey, Brown e Cadzow, trascinandosi dietro Vollering (alla fine terza) e Niewiadoma. Poi sono state proprio queste sei a giocarsi la vittoria, con il guizzo vincente della Brown, quando sembrava non avercela fatta, e tanto amaro in bocca per la campionessa italiana.



