Chiusi per carenze igieniche ristorante e gastronomia a Torino

Un ristorante peruviano e una gastronomia cinese nell'area pedonale di via Di Nanni a Torino, tra i quartieri San Paolo e Pozzo Strada, sono stati chiusi per carenze igieniche dopo un intervento della polizia e della polizia municipale. Entrambi hanno ricevuto per questo una sanzione di 2.000 euro e il ristorante anche un'altra di 1.000 euro per la mancata esposizione dell'autorizzazione comunale.

Gli agenti del commissariato San Paolo della polizia, con l'aiuto dei vigili, hanno effettuati i controlli venerdì pomeriggio in cinque esercizi commerciali della zona. Nel ristorante hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, che non garantivano un sufficiente livello di scurezza alimentare, in particolare pessime condizioni di pulizia e sporcizia diffusa in prossimità delle attrezzature di preparazione degli alimenti, pareti e soffitto anneriti, servizi igienici ad uso del personale in pessime condizioni. Nella gastronomia le forze dell'ordine hanno verificato che i locali dedicati alla preparazione degli alimenti si presentavano in pessime condizioni, con presenza di sporcizia diffusa e cappa malfunzionante, parzialmente occlusa da grasso. Nel laboratorio e in un locale adibito a deposito erano inoltre presenti infestanti alimentari.



