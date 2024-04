Amadeus, qui energia e ritmo come 'La Noia' di Angelina Mango

"Quello per Vignale è amore. In ogni caso le mie parole sono banali rispetto alla bellezza del paesaggio. Ospitale, così come la sua gente, estremamente affettuosa. E ce ne siamo resi conto, ancora una volta, oggi". Così Amadeus, a chiusura dell'intenso pomeriggio nel paese del Monferrato casalese di cui è diventato cittadino onorario.

A lui la sindaca Ernesta Corona ha consegnato, oltre a una pergamena, la chiave del Comune, "per aprire il territorio di questo che è il paese più bello del mondo", ha detto la prima cittadina. Alla moglie Giovanna Civitillo, invece, ha regalato un portachiavi con una grande G, "aggancio prezioso per non smarrirsi", ha aggiunto. Proprio Giovanna ha confidato che ormai Vignale è un pezzo di cuore: "Verremo presto in vacanza".

Marito e moglie hanno ringraziato il San Bartolomeo Gospel Choir per l'esibizione di oggi, stessa formazione che aveva cantato al loro matrimonio. Così come i produttori locali di vino, grappa e krumiri per i prodotti offerti. Un abbraccio ai Grandi Artisti Canori, gruppo speciale particolarmente legato al Festival di Sanremo, che ha eseguito 'Un ragazzo e una ragazza', portata dai 'The Kolors' nell'edizione di quest'anno.

E proprio in tema di canzoni di Sanremo, Giovanna a Vignale dedica 'Due vite' di Marco Mengoni, vincitrice nel 2023.

Amadeus, invece, 'La noia' di Angelina Mango, prima classificata 2024. "A Vignale non ci si annoia - spiega -, si festeggia.

Pensando alla canzone che ha vinto il Festival, anche qui è tutto energia e ritmo. Vignale ha una certa adrenalina che ti trasmette".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA