TikTok e la lettura tra Giornata Mondiale del Libro e SalTo24

La lettura sarà al centro dell'attenzione nelle prossime settimane, a partire dalla Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile e con l'avvicinarsi della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 9 al 13 maggio, in cui TikTok torna come Official Entertainment Partner e con uno spazio più ampio al padiglione Oval. L'11 maggio, in un evento al Lingotto saranno annunciati i vincitori della prima edizione dei TikTok Book Awards.

Negli ultimi anni, #BookTok ha catturato l'attenzione con quasi 32 milioni di post creati utilizzando l'hashtag, ma quest'anno l'orizzonte si amplia per abbracciare l'intero ecosistema TikTok. La piattaforma non solo ispira una nuova generazione di lettori, scrittori e artisti, ma coinvolge ogni creator per condividere le sue conoscenze fungendo da catalizzatore per gli interessi culturali a tutto tondo. Al SalTo24, TikTok si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico parallelo, intrecciandosi con le 7 aree tematiche del Salone approfondite con alcuni live di conversazioni e interviste. Intensa la programmazione in app e fuori dall'app di contenuti prima, durante e dopo il Salone. Dal 9 al 13 maggio allo stand di TikTok i visitatori avranno la possibilità di votare per la copertina di libro che preferiscono. L'iniziativa fa parte dei TikTok Book Awards e fino al 29 aprile la community potrà votare le categorie oggetto di valutazione, tra cui 'Libro', 'Romance', 'Revival', 'Adattamento a film e serie TV', 'BookTok creator', 'Casa editrice' e 'Autore/Autrice dell'anno', direttamente su TikTok. Le liste dei candidati sono state curate partendo dall'analisi delle conversazioni in app; per 3 categorie delle 7 oggetto di votazione è stata effettuata una selezione dei Candidati Finalisti da parte di una giuria d'eccezione che rappresenta tutte le anime di #BookTok, guidata da Annalena Benini, direttrice del Salone e che include tra gli altri Massimo Bray (Treccani), Alessio Gianni (Scuola Holden) e Gianluca Gazzoli (conduttore radio e tv, podcaster, creator).

L'iniziativa nasce dalla volontà di celebrare i titoli, gli autori, i contenuti e i creator che hanno reso unico l'ecosistema #BookTok in Italia e per sancire il forte legame con il mondo della cultura e del libro.



