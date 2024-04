Nuovo board per la Fondazione Links, Cantamessa presidente

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Links, l'ente strumentale della Fondazione Compagnia di San Paolo e del Politecnico di Torino che da più di 20 anni, a livello nazionale e internazionale, opera nella trasformazione digitale con attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico.

Il consiglio ha nominato presidente Marco Cantamessa, professore ordinario del Dipartimento di ingegneria gestionale e della produzione del Politecnico di Torino. Subentra al professore Marco Mezzalama, che ha presieduto l'ente per due mandati. Fanno parte del consiglio Viviana Bacigalupo, Beatrice Borgia, Carla Fabiana Chiasserini, Daniela Gregnanin (vicepresidente), Maria Cristina Odasso e Stefano Trucco.

"Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte della Fondazione Links che rappresenta una realtà solida e capace di operare con dinamismo nel campo della ricerca e dell'innovazione con i più prestigiosi enti di ricerca e soggetti privati.

Sfruttando sempre più pienamente le sinergie con Politecnico di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Links potrà generare ancora più valore per il territorio e per il Paese" ha commentato Cantamessa. "Ringrazio i soci, i passati consiglieri, il direttore generale, le ricercatrici e ricercatori tutti - ha sottolineato Mezzalama - per questi magnifici sei anni che hanno consentito alla Fondazione di assumere una forte dinamica internazionale accompagnata da una crescita organizzativa, culturale e scientifica di grande rilievo pur in un contesto complesso come quello vissuto durante la pandemia".

"La Fondazione Links è sempre più centrale nell'ecosistema dell'innovazione del Politecnico di Torino. Le università hanno sempre più bisogno di avere una piena complementarità con i propri enti strumentali per gestire appieno tutta la filiera della ricerca. La Fondazione Links rappresenta pienamente questa integrazione" ha affermato il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati.



