Nasce nuova versione di Barney's, il bar del Circolo dei lettori

Al Circolo dei lettori tra le sale auliche c'è Barney's. Il locale, aperto dal lunedì al sabato (e le domeniche speciali) dalle 9.30 alle 21.30 dalla colazione all'aperitivo, luogo di cibo e appuntamenti letterari e del tempo libero, si rinnova inaugurando una nuova versione di Barney's. La cucina è affidata al nuovo chef Simone Barranca,30 anni, che ha lavorato in tribuna autorità allo Juventus Stadium, all'Officina Allamano e recentemente ai Murazzi al Porto Urbano di Edit.

L'attività quotidiana di Barney's copre numerose stanze del Circolo dei lettori: il bar, la Sala Biliardo, la Sala Filosofi, la Sala Lettura, il Gabinetto cinese di recente restaurato; Barney's è aperto per matrimoni, lauree, compleanni, feste, e convegni negli spazi aulici del Circolo. Oltre le sale dove ogni sera da metà settembre a fine giugno si svolgono gli incontri con scrittori e scrittrici, cicli e appuntamenti del programma culturale del Circolo dei lettori, Barney's ospita appuntamenti dedicati al cibo e non solo, come le ricette culinarie di Food Fede e Giulia Ceirano, i Death Cafè letterari, gli incontri per discutere insieme degli assenti e della fine comune a cura di Torino Spiritualità, Storie tra i solchi, i racconti di musica e persone della musica a cura di Renato Failla, le degustazioni di Wouse, la wine house del Salone del vino.

Barney's impiega 9 persone, compresi 4 apprendisti e 2 tirocinanti, oltre a una persona richiedente asilo, tutte under 30. Il giro d'affari di Barney's si aggira intorno ai 500.000 euro annui.



