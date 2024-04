Love is Love, a Rivoli riprese del corto contro l'omofobia

Love is Love è il titolo del cortometraggio che Ferrafilm sta girando in questi giorni nel cuore della città di Rivoli, alle porte di Torino. È un corto che lancia un messaggio importante contro l'omofobia e che vede coinvolti molti volti noti del panorama del cinema italiano e non solo. Tra i nomi più importanti Sergio Muniz, Alessandro Federico, Chiara Buratti, Diego Casale. È la storia di un ragazzo, interpretato da Pietro Morello, noto influencer italiano con oltre 4 milioni di followers, che fin da piccolo si trova a doversi scontrare contro la dura realtà di una società che guarda con occhi diversi una persona per il suo reale o presunto orientamento sessuale. La regia è di Francesco Ferraiuolo, fondatore con Umberto D'Agnese dell'agenzia pubblicitaria e casa di produzione Ferrafilm. Il corto uscirà il 17 maggio sui canali ufficiali di Stim Tech Group, l'azienda che ha finanziato e reso possibile la realizzazione del lavoro. Le riprese, iniziate lunedì, sono alle battute finali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA