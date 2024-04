Lollobrigida, insieme per un futuro con l'agricoltura al centro

"Il Piemonte è una regione straordinaria, terra di qualità, di storia, di produzioni uniche e di paesaggi che dimostrano come il legame virtuoso tra agricoltura, uomo e territorio possa generare ricchezza e bellezze incantevoli". Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intervenendo a Casale Monferrato (Alessandria) all'incontro in Municipio per celebrare i dieci anni dal riconoscimento Unesco di Langhe Monferrato e Roero e il titolo di Città europea del vino 2024 assegnato ad Alto Piemonte-Gran Monferrato. Un'occasione di dialogo con imprenditori, produttori e consorzi locali. "Solo insieme - prosegue - possiamo pianificare il futuro con una visione strategica, che metta l'agricoltura al centro".

Ad accoglierlo il sindaco Federico Riboldi e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Dobbiamo continuare a promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze che portano il Piemonte e le nostre produzioni in tutto il mondo - sottolinea il governatore -. Per questo oggi abbiamo incontrato i consorzi e le associazioni di produttori e categorie: la Regione Piemonte è al loro fianco insieme al governo per rendere sempre più forte la nostra agricoltura".



