Il Caat di Torino protagonista della fiera medFel in Francia

Il Centro agro alimentare di Torino sarà uno dei protagonisti alla fiera internazionale medFel a Perpignan, in Francia.

La medFel si terrà il 24 e 25 aprile al Parc des expositions di Perpignan, con due giorni di esposizioni, conferenze e dibattiti su temi cruciali del settore ortofrutticolo. Con 250 espositori previsti e 5.000 visitatori attesi, l'evento si concentrerà su argomenti come il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e la filiera biologica. Il progetto è in collaborazione con la Chambre franco italienne e con il supporto della Camera di commercio di Torino.

"Saremo tra pochi giorni protagonisti dell'edizione 2024 di medFel, importante fiera a livello europeo per la commercializzazione dei prodotti dell'ortofrutta - spiega Fabrizio Galliati, neopresidente del Centro agro alimentare di Torino - Un'occasione, questa, per sostenere le aziende del territorio in un percorso di internazionalizzazione, volto a facilitare i contatti diretti e lo sviluppo dell'import/export.

Esprimo la mia piena gratitudine alla Camera di commercio di Torino che supporta la nostra partecipazione non solo patrocinando l'iniziativa ma contribuendo alla sua organizzazione e al suo successo".



