Fondazione Crt, si è dimesso il segretario generale Varese

Si è dimesso il segretario generale della Fondazione Crt, Andrea Varese. Secondo quanto si apprende a causare le dimissioni sarebbero dei contrasti all'interno del board dell'ente: Varese, segretario generale da luglio 2023, avrebbe ricevuto una contestazione formale su una procedura dal consiglio di amministrazione che si è riunito dopo il consiglio di indirizzo. Per questo - sempre secondo indiscrezioni - ha ritenuto che non ci sia più il rapporto di fiducia e ha presentato le dimissioni, No comment da parte della Fondazione Crt.

Dal consiglio di indirizzo della Fondazione Crt, riunitosi sotto la presidenza di Fabrizio Palenzona, considerato anche il parere favorevole del collegio sindacale e della società di revisione, è arrivato il via libera all'unanimità al bilancio consuntivo 2023, predisposto dal consiglio di amministrazione il 26 marzo. L'esercizio si è chiuso con erogazioni sul territorio superiori a 70 milioni di euro, un avanzo d'esercizio pari a 121 milioni di euro, un patrimonio netto superiore a 2,5 miliardi di euro e una posizione finanziaria netta positiva per 652 milioni di euro. Il consiglio di indirizzo ha inoltre nominato i nuovi componenti che, in attuazione del nuovo Statuto, salgono da 18 a 22 (di cui 18 designati dalle istituzioni e dagli enti del territorio e 4 cooptati).

Fanno parte del consiglio Davide Franco (Regione Piemonte), Giampiero Leo (Regione Piemonte), Luisa Vuillermoz (Regione Autonoma Valle d'Aosta), Paola Allamano (Comune di Torino), Claudio Lubatti (Comune di Torino) Claudio Nicodemo Albanese (Città metropolitana di Torino), Roberta Ceretto (Provincia di Cuneo), Silvia Triglio Godino (Provincia di Alessandria), Alberto Rubba (Provincia di Asti), Paolo Luciano Garbarino (Province di Biella e Vercelli), Alice Colombo (Province di Novara e Verbania), Cristina Di Bari (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino), Elisabetta Mazzola (Conferenza Episcopale Piemontese), Gianluca Gaidano (Comitato Regionale Universitario del Piemonte), Anna Maria Poggi (Comitato Regionale Universitario del Piemonte), Luca Settineri (Comitato Regionale Universitario del Piemonte), Pier Benedetto Francese (Unioncamere - Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte), Elide Tisi (Terzo Settore) Per quanto riguarda i cooptati sono stati nominati: Michele Rosboch, Giuseppe Tardivo e Fiorenza Viazzo. Il quarto consigliere cooptato verrà nominato successivamente.



