'Città in note. La musica dei luoghi', Noemi e Nada tra i big

Torna a Cuneo, dal 22 al 27 maggio, il festival Città in note. La musica dei luoghi. Oltre 30 gli appuntamenti in 6 giorni di programmazione nei più suggestivi luoghi della città, che spazieranno dalla musica classica al pop, dalla world music all'elettronica, dal jazz alla contemporanea, con eventi site specific che porranno i linguaggi della musica in relazione allo spazio permettendo, così, di scoprire il grande patrimonio architettonico e paesaggistico del capoluogo della provincia Granda. Noemi e Nada tra i protagonisti.

La rassegna, ideata e promossa da Fondazione Artea con Comune di Cuneo, e la direzione artistica di Claudio Carboni coadiuvato da Carlo Maver, quest'anno conquista nuovi spazi verdi cittadini con il progetto Note di Verde, realizzato in collaborazione con Società Orticola del Piemonte - Festival del Verde. Si rafforza, inoltre, il coinvolgimento con le scuole e le istituzioni musicali del territorio - Conservatorio Ghedini di Cuneo, Academia Montis Regalis, Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, Iis Bianchi - Virginio, Insieme Musica, Progetto Har e Voice Art Academy - che troveranno in Città in note un palcoscenico ideale per presentare il meglio dei giovani talenti della musica del futuro.

Non mancheranno poi due fiori all'occhiello dell'attività concertistica della Città di Cuneo: l'Orchestra sinfonica Bartolomeo Bruni e, per la prima volta, la Società corale Città di Cuneo. Luoghi e suoni in simbiosi perfetta Anche i parchi e i giardini di Cuneo si aprono a sei giorni di grande musica.





