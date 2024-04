Cirio, sì a proposta Lollobrigida per valorizzare il formaggio

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio plaude alla proposta del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per la valorizzazione dei formaggi italiani nei ristoranti, e annuncia che la Regione è pronta a sostenere il progetto. Occasione, l'evento organizzato oggi a Casale Monferrato (Alessandria) per le celebrazioni del riconoscimento di capitale europea del vino 2024, al quale hanno entrambi partecipato.

"Oggi a Casale Monferrato - spiega Cirio - il ministro Francesco Lollobrigida ha lanciato una proposta che prevede la valorizzazione dei formaggi italiani all'interno dei menù proposti dai ristoranti. Questa iniziativa, che peraltro già avviene in molti ristoranti gourmet del Piemonte, se estesa a tutto il mondo della ristorazione creerebbe un grande veicolo di rilancio delle nostre produzioni casearie, piemontesi e italiane. La Regione - avverte - è pronta a sostenere questo progetto, che creerebbe indubbi vantaggi commerciali a tutta la filiera dei formaggi e in particolare al prezzo del latte prodotto dagli allevatori".



