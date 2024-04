'Be everything belong', in 16 città europee flashmob con Jr

Centinaia di giovani di 16 città europee - tra le quali Torino, Reggio Emilia, Modena e Pontedera - hanno partecipato al flashmob Be everything belong, una grande azione collettiva di arte pubblica supportata da Inside Out, la piattaforma creata dall'artista Jr. Più di 130 ritratti (delle dimensioni di 90 x 130 cm) di giovani attiviste e attivisti sono stati affissi sulle pareti dell'Hallunda Folkets Hus, uno dei maggiori centri culturali svedesi che si trova nella città di Botkyrka, vicino a Stoccolma, diventata un modello su scala mondiale per le buone pratiche adottate in tema di inclusione sociale e intercultura.

Il flashmob è stato il momento finale del progetto Net-Idea (Network of European Towns for Interculturalism, Diversity, Equality and Anti-Discrimination) che ha l'obiettivo di rafforzare il dialogo con gli enti locali nel campo della promozione della diversità, dell'intercultura, del contrasto alle discriminazioni e dell'inclusione delle minoranze.



