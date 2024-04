Al via Torino Jazz Festival, dieci giorni di musica in città

Al via la dodicesima edizione del Torino Jazz Festival, dieci giorni di musica in città con alcuni concerti sold out e un ottimo andamento delle vendite per gli appuntamenti con John Zorn e Paolo Fresu: 104 appuntamenti di cui 57 concerti, 280 musicisti, 73 luoghi coinvolti in tutta la città fino a martedì 30 aprile.

Il Torino Jazz Festival con la direzione artistica di Stefano Zenni, è un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino con il sostegno del Ministero della Cultura e di Fondazione Crt, Main Partner Intesa Sanpaolo e Iren, con il contributo di ANCoS e Confartigianato Imprese Torino e in collaborazione con Turismo Torino e Provincia.

Il Festival si presenta come una delle più ricche di sempre, una carrellata di eventi in cui si susseguono grandi concerti sui palchi e nei club, conferenze, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, marching band e molto altro ancora.

Per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, "Il Torino Jazz Festival ha registrato in questi anni un crescente successo confermandosi come una tra le più riuscite iniziative culturali della Città, grazie alla sua capacità di diffondersi sul territorio, coinvolgendo tutta la comunità e conquistando il calore e l'affetto del pubblico. Anche quest'anno l'offerta di eventi in cartellone è ricchissima e di elevata qualità artistica, con un'attenzione particolare per i più giovani, con eventi speciali e biglietti al prezzo simbolico di 1 euro per invitarli a scoprire la magia della musica dal vivo, e un grande concerto per celebrare la Festa della Liberazione. Siamo pronti a dare il via a questa nuova edizione e ringraziamo gli artisti, lo staff del Festival e la direzione artistica per il grande lavoro che la rende possibile".

"Un festival oltre le categorie, come direbbe Ellington - sottolinea il direttore artistico Stefano Zenni -, ma anche oltre i confini (non solo geografici), dove le persone si ritrovano nel nome di una musica - il jazz - nata per celebrare una comunità libera". Nuove produzioni ed esclusive, dai musicisti emergenti alle grandi figure della scena mondiale, tra i quali Dave Holland, Christian McBride, Gonzalo Rubalcaba.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA