A Torino la polizia salva un cane vittima di maltrattamenti

Un cane di razza corso, femmina di due anni, vittima di maltrattamenti, è stato salvato dagli agenti di polizia del commissariato Mirafiori, a Torino. I poliziotti sono intervenuti, dopo una segnalazione, in un alloggio nel quartiere alla periferia sud del capoluogo piemontese dove viveva un uomo sottoposto alla sorveglianza speciale.

Nello stesso appartamento era morto di fame e di sete un cane della stessa razza, ma maschio, poche settimane prima. Secondo gli investigatori è probabile che chi doveva accudirlo abbia preferito dare il cibo alla femmina, già incinta, per vendere poi cuccioli, che erano stati salvati dai volontari di un'associazione animalista.

La madre dei piccoli invece era rimasta nell'alloggio, in condizioni terribili, su un terrazzo sporco e non veniva fatta mai uscire, neanche per farle fare i bisogni. Si è subito fidata degli agenti, che l'hanno portata in commissariato in attesa che venga ora adottata, mentre il padrone è stato denunciato.





