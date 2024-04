Vento stacca lucernario, chiusa palestra in scuola torinese

Il vento, che anche oggi è soffiato con forza in alcune aree di Torino, ha staccato una parte del lucernario della palestra dell'istituto di istruzione superiore 'Primo Levi', in corso Unione Sovietica. Il personale della Direzione Edilizia scolastica della Città metropolitana ha subito richiesto l'intervento della ditta incaricata che, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, interverrà domani mattina.

Nel frattempo sono sospese tutte le attività interne alla palestra, anche per le società sportive esterne.



