Syensqo, investiti 26 milioni per l'impianto a Carboni Attivi

Con la progettazione avviata a inizio 2022 e la costruzione completata in un anno, - per un investimento di 26 milioni, il coinvolgimento di 160 persone e 15 imprese locali in un cantiere per 60mila ore lavorate - è stato oggi ufficialmente presentato nello stabilimento a Spinetta Marengo (Alessandria) l'impianto a Carboni Attivi di Syensqo, azienda nata dallo spin-off di Solvay a dicembre 2023.

Già avviato a metà dello scorso anno e in pieno funzionamento, occupa 10mila metri quadrati ed è formato da 40 colonne di filtrazione, in grado di trattare 3.700 metri cubi all'ora.

Nel 2022, su un'area vicina, è stato avviato l'impianto a Osmosi Inversa (investimento di 15 milioni) per il trattamento dei reflui acquosi di processo. Quello con Carboni Attivi costituisce il trattamento finale delle acque di raffreddamento, tecnologiche e meteoriche.

"Quello illustrato oggi è solo l'ultimo degli ingenti investimenti per la sostenibilità ambientale effettuati a Spinetta da Syensqo, che nell'ultimo anno ha raggiunto i 40 milioni - sottolinea Stefano Colosio, direttore stabilimento - Quelli di collettamento delle poche acque non ancora trattate si completeranno entro ottobre 2024, in modo da raggiungere ulteriori stringenti limiti di emissioni previsti dalla Regione Piemonte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA