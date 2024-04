Nasce Ribalta Edizioni, primi due titoli di Spollon e Leo

Nasce la casa editrice Ribalta Edizioni su iniziativa della Stefano Francioni Produzioni, società che realizza i principali spettacoli teatrali a livello nazionale. "Ribalta Edizioni - spiega Maria Francesca Gagliardi, direttrice editoriale - propone nuovi libri e dona uno spazio per raccontare storie attraverso il mezzo eterno della scrittura".

La Ribalta edizioni esce con quattro collane: 'Finzione scenica' dedicata alla narrativa pura ma liberamente tratta dallo spettacolo teatrale del suo autore; 'Ribalta in scena' - curata dall'attore, regista e produttore Edoardo Leo - destinata ai libri fotografici, dove immagini e testi raccontano il dietro le quinte degli spettacoli. In uscita a ottobre la collana 'Chi è di scena' con i testi integrali di alcuni spettacoli e l'aggiunta di contenuti inediti ed esclusivi. Infine, in uscita a novembre, la collana 'Luna park' dedicata ai libri per ragazzi.

Il 12 maggio al Salone del libro di Torino la direttrice editoriale, Maria Francesca Gagliardi, presenterà la nuova casa editrice e l'attore Pierpaolo Spollon il suo primo romanzo 'Tutto non benissimo' pubblicato nella collana 'Finzione scenica'.

L'altro libro in uscita è di Edoardo Leo dal titolo 'Vi racconto una storia': pubblicazione fotografica della collana 'Ribalta in scena' in cui l'attore omaggia il suo pubblico con immagini e racconti del dietro le quinte dello spettacolo portato in scena in tutta Italia. "È un progetto - conclude Maria Francesca Gagliardi - ambizioso e di grande interesse culturale. Per questa ragione ho accolto con entusiasmo la proposta di mettere in piedi una nuova realtà editoriale e sono felice di contribuire alla stimolante fusione tra teatro e letteratura".

I primi due titoli sono già preordinabili in tutte le librerie e negli store online. In libreria dal 10 maggio.

Distribuzione nazionale Messaggerie libri, Promozione Editoriale Emme.



