Incendio in un palazzo nel centro di Torino, domate le fiamme

È stato domato l'incendio che ha devastato uno storico edificio residenziale di quattro piani nel centro di Torino, in via Vanchiglia 18 all'angolo con via Degli Artisti. Le squadre dei vigili del fuoco - ne sono intervenute in tutto 8 - stanno ora procedendo con i lavori di messa in sicurezza. Le mansarde sono andate distrutte, due alloggi del quarto piano hanno subito dei danni, mentre è da verificare se gli altri appartamenti hanno avuto allagamenti durante lo spegnimento dell'incendio.

Una quarantina gli alloggi evacuati. Molti di questi ospitano studenti universitari fuori sede, data la vicinanza dell'edificio dalle sedi delle facoltà torinesi. Non risultano né feriti né intossicati.

Il rogo, secondo i primi accertamenti è scaturito da una mansarda per cause ancora da verificare e ha preso più vigore con il passare delle ore a causa del vento. Nel palazzo da alcuni mesi erano in corso dei lavori di ristrutturazione proprio del tetto. Il nucleo investigativo del comando provinciale dei Vigili del fuoco consegnerà la relazione sull'incendio all'autorità giudiziaria.



