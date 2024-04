Echos,al festival itinerante 23 concerti da fine aprile a giugno

Con un cartellone di 23 concerti e molti eventi collaterali dal 27 aprile al 23 giugno si tiene 'Echos. I Luoghi e la Musica', festival itinerante in provincia di Alessandria alla 26esima edizione. Organizzata da Ondasonora con la direzione artistica di Sergio Marchegiani, che esalta l'arte e il paesaggio, ospita anche protagonisti della scena internazionale. Echos si avvale del contributo di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazioni CrA e Torino.

Tra le novità, il ciclo 'I Luoghi del vino', che celebra il Gran Monferrato (con Casale, Acqui Terme e Ovada) Città Europea del Vino 2024.

Si parte il 27 aprile al Teatro Municipale di Casale con l'Orchestra Ico Suoni del Sud, il violinista Ettore Pellegrino e il Trio Nossol Brasil, formazione specializzata in musica brasiliana e sudamericana.

Sempre nel Festival c'è la consegna del Premio Tasto d'Argento, riconoscimento per una personalità di spicco del panorama pianistico; il 25 maggio al Sociale di Valenza è attesa la canadese Angela Hewitt, considerata la più grande interprete di Bach del nostro tempo.



