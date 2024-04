Da ex fabbrica a studentato, 582 camere a Torino

L'offerta privata di posti letto per studenti a Torino si arricchisce di una nuova struttura, realizzata da Patrizia SE, gestore di investimenti nel mercato immobiliare, nell'area dell'ex stabilimento Diatto. Inaugurato ufficialmente oggi, ma già operativo da alcuni mesi, lo studentato conta 582 camere singole, di cui 30 per disabili, con costi dai 780 euro al mese, un parcheggio interrato da 144 posti, con stalli disabili e colonnine di ricarica, spazi comuni come sale studio, palestra e sala cinema, e un giardino di 6mila metri quadri che sarà aperto alla cittadinanza.

Al momento gli ospiti presenti sono al 60% stranieri, in particolare da Turchia, Francia e Spagna, e al 40% italiani, soprattutto del centro e sud Italia, principalmente studenti del Politecnico.

"Si tratta di una struttura ricettiva alberghiera - spiega Fabrizio Trani, head of asset management di Patrizia - ma da settembre a luglio il focus sono studenti, le loro famiglie e docenti. Il 10% dei nostri investimenti in Italia è su Torino perché sta dimostrando sempre più di essere una città internazionale e questo è un progetto che coniuga esigenze di redditività, sociali, di sostenibilità ambientale".

Per ora non sono previsti posti letto in convenzione "ma è un discorso che stiamo valutando internamente", spiega. Un intervento anche di rigenerazione urbana "in un quartiere interessato da molte trasformazioni", sottolinea la presidente della Circoscrizione, Francesca Troise, mentre l'assessore comunale all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni, evidenzia che "i temi di interesse per la città che questo intervento tocca sono tantissimi, da quello della città universitaria alla rigenerazione della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA