Competenze digitali, DigitalBost per disoccupati 34-50 anni

Sviluppare o potenziare le competenze professionali digitali e offrire un percorso di orientamento e inserimento nel mondo per disoccupati e inoccupati di età tra i 34 e i 50 anni del Piemonte. È lo scopo del percorso formativo gratuito DigitalBost, realizzato in partnership tra Exar Social Value Solutions, Fondazione Links e Associazione Syx, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale.

È prevista una formazione digitale di base e un percorso di specializzazione a scelta tra i disponibili, con momenti didattici sia in aula, presso la sede o di Cascina Falchera a Torino, sia online. Le iscrizioni al primo ciclo formativo sono aperte fino al 23 aprile 2024, consultando il sito https://bit.ly/49fwdde. I corsi avranno inizio il 6 maggio e termineranno il 2 agosto 2024.

Sono previste future call to action per le iscrizioni alle altre due edizioni a fine estate 2024 e nei primi mesi del 2025.

L'attività prevede un coinvolgimento attivo delle imprese locali nel progetto, con la creazione di un contatto diretto e un servizio di inserimento e accompagnamento lavorativo.

Secondo i dati Ocse il Piemonte ha un tasso di disoccupazione del 6,6%, di molto superiore a tutte le altre regioni settentrionali, a esclusione della Liguria. Inoltre, è penultimo per quanto riguarda il tasso di inattività che arriva al 12,3% nella fascia 34-49 anni. La regione si posiziona al nono posto tra le regioni italiane per le competenze digitali, in particolare per quanto riguarda la fascia di età over 35, e invece al terzo posto per digitalizzazione delle imprese.





