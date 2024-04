Serie A: sette giocatori squalificati, fermato anche Juric

Sono sette i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 32/a giornata di campionato. Mario Rui del Napoli è stato fermato per essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre erano diffidati Jean Daniel Akpa Akpro (Monza), Erik Almqvist (Lecce), Lassana Coulibaly (Salernitana), Samuele Ricci (Torino), Amir Rrhamani (Napoli) e Malick Thiaw (Milan).

Non sarà in panchina nel prossimo turno l'allenatore del Torino, Ivan Juric, espulso per "avere contestato platealmente una decisione arbitrale". Il giudice sportivo ha poi inflitto un turno di squalifica al dirigente del Bologna Luca Befani, anche lui espulso per lo stesso motivo.

Quanto alle società, il Lecce dovrà pagare una multa di cinquemila euro "per avere suoi sostenitori lanciato sei petardi ed un fumogeno nel recinto di gioco, mentre il Verona 1.500 euro per lancio di alcuni bicchieri di plastica in campo.



