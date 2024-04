Ospedale Mauriziano, padiglione 5 intitolato a Nicoletta Biglia

Il padiglione 5 dell'ospedale Mauriziano di Torino è stato intitolato alla memoria della professoressa Nicoletta Biglia, recentemente scomparsa, "in ricordo dell'attività profusa quale medico e direttore della Ginecologia e Ostetricia universitaria dell'ospedale e per le sue qualità professionali ed umane, così come per le capacità dirigenziali ed organizzative".

Il direttore generale Maurizio Dall'Acqua ha scoperto una targa in memoria della professoressa: "per ricordarla - ha detto - si possono individuare due parole chiave: dedizione e coraggio. Tutti hanno potuto apprezzare la sua dedizione nei tre anni successivi alla diagnosi della malattia: la professoressa Biglia non si è mai tirata indietro di fronte ad un impegno.

Perfettamente consapevole del suo destino, ha dedicato tutte le sue energie a sviluppare la Divisione di cui era responsabile.

Con lo stesso spirito, ha accelerato al massimo il training chirurgico dei suoi collaboratori più stretti, portandoli ad una completa autonomia nella chirurgia a cielo aperto, laparoscopica e robotica. E ha continuato a svolgere tutte le attività didattiche, portando avanti una intensa attività di ricerca e congressuale, terminata la settimana prima del suo decesso con una relazione al Congresso Mondiale di Ginecologia e Ostetricia di Parigi", conclude Dall'Acqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA