Oggetti in oro rubati, a gestire ricettazione un 86enne

C'era un uomo di 86 anni al centro di un'intensa attività di ricettazione di oro. Lo hanno scoperto i Carabinieri del Comando Compagnia di Ivrea con l'ausilio di militari di Chivasso, Venaria Reale, Vercelli, personale della Squadra di intervento operativo (Sio), del 1° Reggimento Piemonte e dei Carabinieri Cinofili di Volpiano. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea, ha portato all'esecuzione di un ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 6 persone, ritenute gravemente indiziate del reato di ricettazione.

La figura cardine un uomo di 86 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi criminali, che aveva messo in piedi un fiorente mercato di oro rubato con la complicità di un nutrito gruppo di persone con precedenti pensali specifici. I militari, nel corso dei servizi di osservazione, hanno accertato che l'86enne si recava frequentemente presso i campi nomadi di Ivrea, Chivasso e Verolengo per valutare, qualificare e quantificare i monili d'oro che gli venivano mostrati. Poi li portava a dei compro oro compiacenti della provincia di Torino.

