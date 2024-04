L'Ascom conferma Maria Luisa Coppa alla guida

Maria Luisa Coppa mantiene la presidenza dell'Ascom Confcommercio Torino e provincia per Maria Luisa Coppa. A confermarla alla guida dell'associazione è stata l'assemblea elettiva riunita in via Massena per il rinnovo delle cariche sociali.

Il gruppo che affiancherà la presidente è costituito da 7 vicepresidenti, in rappresentanza dei settori del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti. Sono confermati Enzo Pompilio, Gino Mattiolo, Giovanni Dell'Agnese, Marco Cossa e Mauro Rosada. Entrano a far parte del comitato di presidenza Vincenzo Nasi, presidente di Epat e Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. L'assemblea elettiva ha eletto anche il consiglio, i revisori e i probiviri.

"Abbiamo vissuto, e superato, gli anni complicati della pandemia e ora stiamo attraversando un periodo nuovamente complesso, seppur per altri motivi. È il momento di essere solidi e uniti e di tracciare nuovi percorsi che possano traghettarci verso un futuro, che non deve però mai dimenticare chi siamo e da dove veniamo" commenta Coppa. In cima alle priorità dell'Ascom, il consolidamento dei rapporti con le istituzioni locali: "Il dialogo con l'amministrazione comunale è cruciale e si va irrobustendo di giorno in giorno" sottolinea Coppa.



