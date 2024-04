Fmpi, imprese piemontesi in ritardo sulla transizione digitale

Le pmi piemontesi sono in ritardo nel campo della transizione digitale. Lo rileva uno studio condotto da Luca Pantanella, presidente dell'Osservatorio Economico della Federazione Medie e Piccole Imprese (Fmpi), che in Piemonte conta oltre 500 aziende su più di 6mila in tutta Italia.

Per Pantanella "solo il 21% delle piccole e medie aziende della regione possiede un livello alto di digitalizzazione a fronte del 75% delle grandi". Il divario "sta nelle competenze specialistiche e nell'assenza di risorse interne dedicate ai bandi. La media è costituita da realtà legate a un concetto padronale del lavoro privo di sensibilità indispensabili quali la specializzazione dei saperi, il controllo di gestione e la diversificazione crescente di ruoli, risorse e abilità".

Secondo il presidente dell'Osservatorio Fmpi, inoltre, ancora prima di una coscienza delle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, la transizione digitale, specie nelle Pmi, stenta a prendere il volo per due motivi: l'assenza di competenze specialistiche che grava nelle capacità di usare i dati o nell'utilizzo di tecnologie di analisi evolute, e la difficoltà a trascorrere dalla semplice implementazione tecnologica al cambiamento culturale e organizzativo, con l'adozione sistemica a sistematica insieme di adeguati software gestionali e del cloud journey".



