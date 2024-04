Energia dai riflessi del sole sulla neve, parco fotovoltaico

Nasce sulle colline di Robilante, in provincia di Cuneo, il parco fotovoltaico che funziona anche quando nevica: si tratta di 2.246 pannelli bifacciali, realizzati da Gesco Spa per conto di Sibelco Italia, gestore della locale cava di sabbie e minerali industriali. I pannelli sono capaci di convertire in energia elettrica anche la componente di luce solare riflessa dalla neve.

Il nuovo l'impianto consentirà a Sibelco di autoprodurre una parte dell'energia elettrica dello stabilimento, abbattendo di oltre il 40% il prezzo rispetto all'acquisto dalla rete.

L'impianto ha una potenza di picco di 999 kW: i costi di realizzazione sono a totale carico di Gesco, società di servizi energetici che ha applicato un contratto di prestazione energetica potenziato, denominato Share to Save.

Il contratto prevede, come unico impegno a carico di Sibelco, il pagamento, a prezzo agevolato, dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata dallo stabilimento.



