Droghe e dipendenze, quadruplicano i giovanissimi coinvolti

Si è parlato della diffusione di nuove e vecchie droghe sul territorio dell'Alessandrino nel convegno interistituzionale organizzato dal Comando provinciale dei carabinieri. Un tavolo di confronto, con relatori anche del settore medico e ospedaliero.

A preoccupare - è stato osservato nell'incontro - 'abuso di droghe euforizzanti con tanto alcol per aumentarne l'effetto. E, intanto, è diminuita l'età dei consumatori - negli ultimi 3 anni quadruplicati i giovani 14-22 anni seguiti dal Dipartimento delle Dipendenze - di sostanze sempre più pure, concentrate, intossicanti e pericolose. Soprattutto, sempre meno leggere. Ci sono ecstasy, ketamina e sta arrivando il tanto temuto fentanyl, la cosiddetta droga degli zombie, oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico con effetti simili alla morfina, ma decisamente più potente anche dell'eroina.

"Il convegno è stato un'occasione - sottolinea il Colonnello Massimiliano Rocco, Comandante provinciale dell'Arma - per analizzare il fenomeno, indagandolo in diverse prospettive: investigativa, sanitaria, sociale e tossicologica". Fare rete per fare squadra in una concezione della sicurezza pubblica partecipata. "L'iniziativa - aggiunge Luigi Vercellino, direttore generale Asl - rappresenta un'importante sinergia per il contrasto di una problematica comune".



