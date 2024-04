Dal gettone a Tuttocittà, 'oggetti da un secolo smarrito'

Il gettone telefonico il biglietto dell'Interrail, il Tuttocittà, il fax o il videoregistratore.

Tutti oggetti del secolo scorso, esperienze dimenticate, che le nuove generazioni non conoscono. Per provare a raccontarli ai più giovani parte venerdì 19 aprile alle 21 Ho perso il Novecento. Oggetti da un secolo smarrito, un ciclo di quattro incontri che incomincia al Circolo dei lettori di Torino, prosegue nell'ambito di Biennale Tecnologia e termina al Salone del Libro. A condurre il gioco, ideato e curato da Nicola Attadio, Paolo Di Paolo e Loredana Lipperini.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione coon la Fondazione Circolo dei lettori e storielibere.fm



