Collisioni, maratona musicale con artisti amati dai più giovani

Una maratona musicale di oltre 5 ore con alcuni degli artisti di riferimento delle nuove generazioni animerà Alba il 13 luglio. Occasione, la Giornata Giovani di Collisioni e Banca D'Alba, progetto inaugurato nel 2021 nell'ambito del festival Collisioni.

A salire sul palco quest'anno ci sarà il rapper campione di ascolti Capo Plaza per presentare in anteprima il suo quarto album, Ferite, in uscita il 3 maggio. Con lui sul palco l'artista rivelazione dell'anno e regina della trap italiana, Anna Pepe, la più giovane ad avere raggiunto il primo posto nella classifica Fimi grazie al singolo Bando.

E ancora, la rapper milanese classe 2000 di origini sierraleonesi Artie5ive con il suo inconfondibile stile influenzato dalla scuola Drill di Detroit, arrivata al successo con brani quali Ready 4 War con Rondososa, e Jaily. Ci sarà anche Tony Boy, il rapper di Padova classe 1999 segnalato da Rockit come uno dei giovani artisti più interessanti d'Italia, fresco del suo quarto album Nostalgia, in prima posizione nella classifica Fimi. E Paky, rapper di Secondigliano trasferitosi a Rozzano a dieci anni, arrivato a primo disco di platino con il singolo Rozzi, a cui ha fatto seguito una scia di hit come La Bellavita e Tutablack.

"Siamo entusiasti - afferma Tino Cornaglia, presidente della Banca D'Alba - di contribuire a promuovere la creatività tra le nuove generazioni. In questo modo diamo la possibilità ai nostri giovani soci di sentirsi parte integrante della grande macchina organizzativa di Collisioni. Verranno realizzati laboratori nelle settimane antecedenti all'evento per prepararli a vivere da protagonisti il festival".

I biglietti sono già in vendita su Ticketone.it e sulle altre piattaforme autorizzate a 30 euro più diritti di prevendita.





