Banche di credito cooperativo, eletto nuovo presidente

Elia Dogliani è il nuovo presidente della Federazione delle banche di credito cooperativo di Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria. Lo ha eletto l'assemblea dei soci, che si è tenuta alla Casa della Cooperazione a Torino, sede anche di Confcooperative Piemonte.

La Federazione Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria contando su 9 banche di credito cooperativo con 239 sportelli, in 156 comuni, in 35 dei quali operano come unica presenza bancaria. A fine 2023, i soci erano 155.063, con un incremento di 4.890 rispetto all'anno precedente, pari al 3,3%, mentre i dipendenti erano 1.641, in aumento del 3,5% su base annua.

"I progressi compiuti negli anni - ha sottolineato il presidente uscente, Sergio Marro - sono la prova che la Federazione può riscoprire la propria identità e impegnarsi su più fronti. Sono stati anni importanti, in cui abbiamo lavorato spalla a spalla per crescere come Federazione. Non ci siamo mai dimenticati del territorio, mettendolo al centro di ogni progetto".

Elia Dogliani, 42 anni, originario di Bene Vagienna (Cuneo), laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino, avvocato libero professionista nel settore del diritto civile, commerciale, bancario ed amministrativo, iscritto all'Ordine di Torino dal 2008, è presidente di Bene Banca.



