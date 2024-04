Ultrà Juve, condanna in Cassazione per Last Banner

Ha superato un primo vaglio della Cassazione l'inchiesta Last Banner, condotta dalla procura e dalla Digos di Torino sugli ultrà della Juventus. La Suprema Corte ha confermato la condanna per violenza privata di un tifoso astigiano processato nel capoluogo piemontese con il rito abbreviato.

Il caso 'Last Banner' riguarda le intemperanze negli stadi animate nel 2018-19 dai gruppi ultrà della Juventus per fare pressione sulla società e non perdere una serie di privilegi.

Nel procedimento principale, dove è ipotizzata l'associazione per delinquere, la sentenza d'appello è attesa il 30 aprile.





