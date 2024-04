Amadeus cittadino onorario, festa nel paese dove si è sposato

Amadeus sarà a Vignale Monferrato (Alessandria), nel cuore delle colline patrimonio Unesco, sabato 20 aprile per ricevere la cittadinanza onoraria", del Comune piemontese dove si è sposato nel 2009 con Giovanna Civitillo.

Lo showman ha accettato l'invito della sindaca Ernesta Corona, alla quale è legato da amicizia e dalla comune passione dei cavalli.

"E' doveroso celebrare questo stretto rapporto con il nostro paese - sottolinea la sindaca Corona - per riconoscere quanto il territorio ami una persona come lui".

Amadeus sarà a Vignale con la moglie per una festa nella piazza del Popolo, di fronte a Palazzo Callori. In programma uno spettacolo di musica con il Gospel Choir, ballo legato alla tradizionale manifestazione 'Vignale in Danza, ma anche un repertorio di canzoni.

"Ho preparato tutto e ordinato tutto, prenotando anche una giornata magnifica e piena di sole", promette la sindaca,



Riproduzione riservata © Copyright ANSA