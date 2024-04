Impresa funebre apre punto di assistenza ai cittadini

L'impresa di onoranze funebri Giubileo ha creato un punto di assistenza e servizi dedicati ai cittadini, il 'Giubileo Caf e Patronato', aperto a Torino, in Via Barletta 33, nel quartiere Santa Rita. L'iniziativa - spiega Serena Scarafia, presidente del cda di Giubileo "per massimizzare la gamma di opportunità rivolte a quanti ogni giorno sono chiamati a confrontarsi con aspetti reddituali, burocratici e fiscali".

All'interno dell'ufficio "abbiamo allestito, fatto unico in Italia nel nostro settore, anche uno sportello dedicato al tema della previdenza funeraria. Siamo stati i primi, con la formula 'Centanni', a ideare le cosiddette cerimonie di commiato disposte in vita, che consentono al richiedente di essere registi del proprio funerale, pianificando per tempo ogni dettaglio nel rispetto di ogni credo, sensibilità e tradizione.

Forniamo anche mediante professionisti titolati - conclude Serena Scarafia - consulenza su pianificazioni successorie anticipate e gestione del patrimonio, supportando chiunque ne faccia richiesta nel districarsi al meglio in materia di pratiche correlate al lutto".



