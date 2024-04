Urso inaugura la prima Casa del Made in Italy, a Torino

Il ministro Adolfo Urso ha inaugurato a Torino la prima Casa del Made in Italy, sede dell'ispettorato territoriale del Mimit che diventa così sempre più un punto di riferimento per cittadini e imprese. L'obiettivo è facilitare l'incontro con amministrazioni locali, Camere di commercio, con l'ecosistema dei competence center, European Digital Innovation Hubs - Edit e Case delle tecnologie emergenti, per una crescita del tessuto produttivo locale.

Il progetto delle Case del Made in Italy punta, inoltre, a costruire una una cabina di regia per far sì che ci sia un raccordo tra le sedi territoriali e le direzioni generali centrali del Mimit, e poter lavorare in sinergia con gli stakeholders per fornire risposte alle esigenze del territorio.

A questi compiti si aggiunge anche un osservatorio sui trend economici, tecnologici delle filiere del territorio nonché la formazione ad hoc del personale Mimit in materia di appalti pubblici, al fine di agevolare le imprese interessate all'utilizzo degli strumenti negoziali Consip. Nel medio termine è prevista anche la creazione di un portale delle Case del Made in Italy che dovrà garantire l'erogazione all'utenza di servizi informatici.



