Rauti visita Scuola Applicazione, formazione dominio strategico

La sottosegretaria alla Difesa, con delega per la Formazione delle Forze Armate, senatrice Isabella Rauti, ha visitato oggi il Comando per la Formazione e Scuola d'Applicazione di Torino, lo storico istituto di formazione base e avanzata degli ufficiali dell'Esercito. "La formazione riveste un ruolo strategico e deve fornire alle nuove generazioni gli strumenti per interpretare ed affrontare minacce sempre più ibride e sofisticate. - ha detto nel suo saluto agli ufficiali della Scuola - La formazione rappresenta per la Difesa un dominio strategico perché si misura con le sfide geopolitiche e con quelle tecnologiche più innovative, dalla dimensione digitale al dominio cibernetico e spaziale; dall'intelligenza artificiale ai droni".

Isabela Rauti ha ricordato che "l'obiettivo complessivo è un'alta formazione multidisciplinare, in chiave interforze; aperta a novità e modernità ma consapevole delle sue radici e dei valori fondamentali dell'identità nazionale".

Il sottosegretario, che alla Scuola di Torino ha frequentato il corso per gli Ufficiali della Riserva Selezionata, ha inaugurato la sala ricreativa "Il Covo dei Tenenti" e visitato la mostra fotografica "Mogadiscio-Somalia-Check Point Pasta, 2 Luglio 1993", che ricorda la missione "Restore Hope" e la tragica battaglia "del pastificio", in cui rimasero feriti 31 soldati italiani e persero la vita Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro, decorati con Medaglia d'oro al Valor Militare alla memoria.



