Casa Vallonia fa tappa a Torino, focus sul settore aerospaziale

Dopo Milano nel 2022, Casa Vallonia, la vetrina itinerante della più grande delle tre regioni del Belgio creata nel 2019 da Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, Wallonie-Bruxelles International et Visit Wallonia, ha scelto Torino per la seconda tappa italiana. Con un focus su uno dei settori in maggior espansione nel territorio piemontese e di punta in Belgio, aerospazio e aeronautica. L'evento, in programma oggi, 11 aprile, affronta il tema sotto due punti di vista, accademico ed economico industriale, attraverso momenti di presentazione delle realtà delle due aree territoriali e incontri b2b con l'obiettivo di rafforzare e moltiplicare i legami e le partnership.

Ad aprire la giornata la presentazione agli studenti del Politecnico delle 5 università belghe francofone, Université Libre de Bruxelles, Université catholique de Louvain, ULiege, UMons, UNamur. La seconda parte dell'evento è dedicata al lato industriale ed economico con la presentazione dell'ecosistema del settore aerospaziale vallone e italiano, alla quale prendono parte i rappresentanti di 14 imprese della Vallonia, del polo di competitività Skywin, della Ncp e, per l'Italia, di Thales Alenia Space.

"Fra Italia e Belgio - ha sottolineato l'ambasciatore in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw aprendo la giornata - ci sono profondi legami, accademici, economici, culturali. Siamo partner naturali, lavoriamo bene insieme e possiamo ancora di più stringere questi rapporti. E questa partnership è ancora più importante oggi, che abbiamo di fronte grandi sfide, come quella ambientale e climatica o della transizione digitale, in un contesto geopolitico delicato".



