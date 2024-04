Venerdì sciopero a Torino, il rilancio parte da Mirafiori

"Adesso basta. E' il momento di cambiare la rotta". Dice così la locandina che invita a scendere tutti in piazza perché 'il rilancio di Torino parte da Mirafiori'. Lo sciopero generale sarà di otto ore.

Il concentramento è alle 9 in piazza Statuto, da dove partirà il corteo che raggiungerà piazza Castello, dove parleranno i segretari generali nazionali di tutti i sei sindacati che hanno proclamato lo sciopero, Fim, Fiom, Uilm, Fismic Confsal, Uglm e Associazione Quadri. Interverranno anche sei lavoratori. A Torino arriveranno delegazioni di lavoratori da diverse regioni di Italia e da altri stabilimenti Stellantis.

Saranno in piazza il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e molti esponenti politici. Per evitare strumentalizzazioni politiche i sindacati hanno chiesto di non portare bandiere dei partiti. Hanno aderito anche artisti torinesi come Bunna degli Africa United, Johnson Righeira, Statuto, Subsonica e Willie Peyote.

I sindacati chiedono per Mirafiori nuovi modelli di auto, assunzione di giovani, integrazione di componenti destinati alle vetture elettriche e per l'idrogeno, mantenimento del ruolo strategico di progettazione, ricerca e ingegnerizzazione.





