Torna il Lovers Film Festival, a Torino anche Rupert Everett

La Stella della Mole a Rupert Everett, a Torino per due giorni e con due film fra cui l'iconico 'Another Country', la dedica dell'evento a Sandra Milo, un'ospite musicale come BigMama che affronterà anche le tematiche del bodyshaming e body positive, il ritorno del premio del pubblico, una lezione di tuca tuca con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, ma soprattutto tanto cinema per parlare di diritti. C'è questo e tanto altro nella 39/a edizione del Lovers Film Festival, il più antico festival sul temi Lgbtqi+ in programma al cinema Massimo di Torino dal 16 al 21 aprile, con la direzione di Vladimir Luxuria, madrina Maria Grazia Cucinotta e ospite della serata di chiusura Nancy Brilli.

Un'edizione con 53 film, tre italiani, con quattro anteprime mondiali, tre europee e 28 italiane, tre sezioni di concorso, lungometraggi, corti e documentari, con giurie presiedute rispettivamente da Roberta Torre, Luca Bianchini e dal direttore del Rio Lgbtqia+ International Film Festival, Alexander Mello, e cinque premi collaterali. Film di apertura e chiusura 'Duino' di Juan Pablo Di Pace e 'Te estoy amando locamente' di Alejandro Marìn. Fra gli ospiti, il direttore del Torino Film Festival Giulio Base, la drag queen Tekemaya, protagonista di un concerto e di irriverenti incursioni durante tutti i sei giorni, la presidente nazionale Arcigay, Natascia Maesi, l'attrice e comica Annagaia Marchioro, il direttore della Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, con Fabio Canino per il premio Riflessi nel buio. Fra gli eventi attesi, il ritorno del controverso regista Bruce LaBruce con un adattamento di 'Teorema' di Pasolini e l'unica proiezione italiana del documentario sul rapper afro americano Lil Nas X.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA