Torino, sospese limitazioni traffico per sciopero trasporti

Domani, a Torino, in occasione dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, saranno sospese tutte le limitazioni al traffico attualmente in vigore.

Al momento, così come da alcune settimane, il semaforo anti smog nel capoluogo piemontese continua a essere bianco, livello che comprende le sole misure strutturali.

Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, il livello 0 resta confermato ancora fino a venerdì, prossimo giorno di controllo dei livelli di inquinamento dell'aria.





