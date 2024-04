Borsalino ospita la sostenibilità dello Studio Radical Softness

Collaborazione Borsalino - Studio Radical Softness, in occasione della Milano Design Week (16-21 aprile).

L'expertise artigianale della Casa di Alessandria si unisce alla visione d'avanguardia legata all'artista Niklas Jeroch in una collezione esclusiva che offre una nuova prospettiva sul design di lusso. Al centro l'Organic Angel Vase, capolavoro ispirato alle forme organiche che si trovano sott'acqua, negli anime e nei film di fantascienza. Un design innovativo che ridefinisce l'estetica dell'arredamento d'interni.

Realizzato utilizzando la tecnologia avanzata della stampa 3D, ogni vaso è prodotto con precisione e cura in materiale biodegradabile ottenuto da lattosio e amido di mais. "Il progetto - spiega una nota - aggiunge un nuovo capitolo alla filosofia di Borsalino, che intende promuovere talenti emergenti della scena culturale italiana e internazionale".

Con sede a Berlino, Studio Radical Softness è un pioniere del design contemporaneo, noto per la sua miscela unica di tecniche in stampa 3D, estetica giocosa e impegno per la sostenibilità.





