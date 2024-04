Barolo en primeur,134mila euro per rinnovo scuola enologica Alba

Barolo en primeur ha raccolto 134mila euro per rinnovare gli ambienti e la didattica della Scuola enologica di Alba (Cuneo). A consegnare la donazione è stato Giuliano Viglione, presidente della Fondazione Crc Donare Ets, Ezio Raviola, presidente di Fondazione Crc, e Matteo Ascheri, presidente Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con un simbolico assegno durante la una cerimonia oggi nella sede scolastica.

I fondi messi a disposizione arrivano dalle offerte raccolte per le oltre 1.200 bottiglie dei lotti comunali donati dai produttori del consorzio durante la scorsa edizione della grande gara internazionale di beneficenza, che si tiene annualmente al Castello di Grinzane Cavour e in diretta con Londra e New York.

La cifra si aggiunge ai 132.800 euro donati alla scuola lo scorso anno, arrivando così alla somma complessiva di 266.800 euro.

L'obiettivo è ettere a disposizione dei ragazzi un luogo dove studiare che sia pensato a loro misura, sicuro e al passo con le nuove esigenze.



