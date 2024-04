Carabinieri, il comandante interregionale Micale a Verbania

Il comandante interregionale carabinieri Pastrengo, il generale di corpo d'armata Gino Micale, ha visitato il comando provinciale carabinieri di Verbania per portare il suo saluto ai militari in vista dell'imminente collocamento in congedo al termine di una carriera militare lunga 49 anni. Accolto dal comandante della legione "Piemonte e Valle d'Aosta", generale di brigata Antonio Di Stasio e del comandante provinciale di Verbania, colonnello Domenico Baldassarre, il generale Micale ha ringraziato il personale per il costante impegno profuso nelle varie attività istituzionali affrontate con spirito di servizio e costante vicinanza alle popolazioni.

Il comando interregionale carabinieri Pastrengo ha sede a Milano ed esercita le funzioni di alta direzione e coordinamento di tutti i comandi dell'Arma che ricadono nelle regioni del nord-ovest, cioè Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.





