All'Alfieri Il calamaro gigante con Angela Finocchiaro

Angela Finocchiaro e Bruno Stori sono protagonisti del Calamaro gigante, tratto dall'omonimo romanzo di Fabio Genovesi, al teatro Alfieri il 12 aprile. Lo spettacolo è prodotto da Enfi Teatro e Teatro Nazionale di Genova, con regia di Carlo Sciaccaluga e musiche di Rocco Tanica e Diego Maggi.

La magia sul palco parte da una coda in autostrada a Roncobilaccio, quando Angela, la protagonista, freme per rientrare a Milano dove deve partecipare a un evento di lavoro.

Accade però che un'onda la travolga e la trasporti in un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, dove incontra Monfort (Bruno Stori), con cui inizia un viaggio tra luoghi e secoli diversi, accompagnandolo alla ricerca del calamaro gigante.



