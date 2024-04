Veterinario gratis per i fragili, inaugurato un centro a Torino

È stato inaugurato questa mattina, a Torino, in via degli Abeti 16, l'ambulatorio veterinario sociale dell'Asl Città di Torino - centro veterinario gratuito per le persone più fragili - alla presenza dell'assessora regionale al Benessere animale, Chiara Caucino, oltre ai vertici della Sanità piemontese, dell'Asl Città di Torino e altri numerosi esponenti delle istituzioni e delle associazioni che si occupano della cura degli animali.

All'ambulatorio torinese, così come a tutti quelli del Piemonte, potranno accedere gli animali intestati alle persone in carico ai servizi sociali. Oltre a questo sono stati attivati altri dodici centri: Alessandria, Asti, Arona, Biella, Borgosesia, Collegno, Cuneo, Moncalieri, due centri a Novara, Settimo Torinese e Verbania. Nelle prossime settimane verranno inaugurati i centri di Domodossola e di Omegna, portando il numero complessivo a quindici.

La spesa complessiva, per la Regione, ammonta infatti complessivamente a 310mila euro. Per poter accedere al servizio il padrone dell'animale dovrà segnalare l'esigenza ai servizi sociali da cui è seguito che provvederanno a fissare l'appuntamento con il veterinario dell'Asl. "Il Piemonte è in prima fila per il benessere animale. Lo dimostra questo progetto che oggi approda a Torino e che è un primo passo verso la mutua per gli animali per le persone in difficoltà economiche: è provato scientificamente infatti quanto la compagnia e la vicinanza di un animale d'affezione siano importanti per le persone, soprattutto per quelle più fragili" dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Prosegue verso la sua conclusione - ha spiegato Caucino - il nostro percorso di inaugurazioni dei quindici ambulatori veterinari sociali piemontesi, fra cui quello, importantissimo, dell'Asl Città di Torino, il capoluogo del nostro Piemonte. La situazione, dopo la pandemia, di profonda crisi economica, ha inciso pesantemente sui soggetti fragili in stato di bisogno seguiti dai servizi sociali piemontesi che, in molti casi, sono detentori di animali d'affezione".



