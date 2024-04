Fuga di gas a Torino, evacuati il Sermig e la scuola Holden

Oltre duecento persone sono state evacuate questa mattina dal Sermig-Arsenale della pace e dalla Scuola Holden, in zona Borgo Dora, a Torino, a causa di una fuga di gas, dovuta, a quanto si apprende, dalla rottura di un tubo in strada.

Nella zona infatti erano in corso dei lavori sul manto stradale. Il traffico per precauzione è stato interdetto all'incrocio tra corso Giulio Cesare e Lungo Dora Agrigento, mentre è stato chiuso il ponte Carpanini.

Sul posto i vigili del fuoco, con una unità Nbcr, la polizia locale e i tecnici dell'azienda di distribuzione.



