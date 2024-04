Dopo Giro e Tour, il Piemonte si candida a ospitare la Vuelta

Dopo il Tour de France, la Vuelta.

Il Piemonte si candida a ospitare la più importante corsa a tappe spagnola per l'edizione si correrà nell'agosto 2025. Le proposte di tappa sono Venaria-Novara, Cherasco-Alba, San Maurizio Canavese-Ceres e partenza da Bussoleno per uscire dall'Italia.

"Siamo la casa del ciclismo e dei grandi eventi. Questo sarebbe un altro prestigioso tassello che lo dimostra", commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, dopo l'ufficializzazione in giunta regionale della proposta di ospitare la partenza della Vuelta che è stata presentata agli organizzatori della corsa spagnola.

Per l'Italia questa sarebbe la prima volta della competizione iberica sulle sue strade.



