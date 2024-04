Campagna Testa per Torino Capitale della cultura d'impresa

La storica agenzia Armando Testa scende in campo al fianco dell'Unione Industriali Torino per celebrare il titolo attribuito a Torino di Capitale della cultura d'impresa 2024 e promuoverne il programma di attività con una campagna di comunicazione dedicata all'evento. Tre oggetti emblematici dell'innovazione e dell'attività industriale contemporanea - un braccio meccanico, un microscopio e un satellite - prendono forma dall'unione grafica fra una serie di elementi urbanistici e architettonici tipici. Per creare le composizioni sono state utilizzate le immagini della Mole Antonelliana, di Palazzo Carignano, del Museo dell'Automobile, del grattacielo della Regione Piemonte, della sede della Camera di Commercio, del colonnato di via Roma, della Nuvola Lavazza, dei Murazzi, di piazza Castello, dei Giardini Reali, delle Porte Palatine, del Faro della Vittoria, della bolla del Lingotto, di Porta Nuova, del monumento di Emanuele Filiberto, della statua di Garibaldi, di un Toret, dell'Istituto elettrotecnico Galileo Ferraris.

"Siamo molto orgogliosi di poter offrire il nostro lavoro al servizio di questa occasione speciale, anche perché da sempre condividiamo un forte legame con la città e con il territorio.

Ci piace pensare alla creatività come un potente carburante per lo sviluppo economico delle imprese, e promuovere l'Unione industriali Torino, significa promuovere un sistema imprenditoriale innovativo che lavora per la crescita economica, sociale, e culturale di un'area fondamentale del paese" commenta Marco Testa, presidente e amministratore delegato del gruppo Testa. "L'agenzia Armando Testa è una di quelle eccellenze torinesi che hanno segnato e continuano a scrivere la storia imprenditoriale della città. Siamo davvero lieti di poter contare su una campagna che ne porta la firma per richiamare l'attenzione del pubblico su questo anno per noi così importante". sottolinea il presidente dell'Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj.



